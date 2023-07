Latina, pareggio confortante nel test con il Catanzaro

A Cascia si è visto un buon Latina, che ha portato a casa un ottimo pareggio contro il Catanzaro, avversario di categoria superiore.

La partita è finita con il risultato di 0-0, con una buona prova dei pontini, nell’amichevole precampionato disputata con grande personalità, dove ci sono stati segnali di crescita per la squadra di Di Donato.

Impianto di gioco collaudato, sul 3-5-2. Tra i più utilizzati Di Livio, Rocchi, Sannipoli, Ercolano, Fabrizi). Dal mercato si attende il quinto mancino di centrocampo, ruolo in cui ieri si sono alternati Ercolano e Gallo. Non ha preso parte alla gara Margiotta, con le valigie in mano per sua stessa decisione.

Così in campo

Catanzaro (4-4-2) : Fulignati (1’ st Sala); Situm (1’ st Oliveri), Brighenti (20’ st Fazio), Krastev (20’st Gatti), Scognamillo (1’ st Veroli); Brignola (30’st Welbeck), Ghion (1’ st Pompetti), Pontisso (1’st Verna), Vandeputte; Sounas, Curcio (20’ st Bombagi). A disp.Tentardini, Bamba, Belpanno. All. Vivarini

Latina (3-5-2) (primo tempo): Cardinali; Cortinovis, Serbouti, Rocchi; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Fabrizi, Mastroianni.

Latina (3-5-2) (secondo tempo: Bertini (23’ Diakite), De Santis, Rocchi (41’ Longhi), Serbouti ( 28’ Redondi); Biagi, Di Livio (20’ Perseu), Sannipoli (41’ Marafini), Ercolano (41’ Limongelli), Gallo; Fabrizi (28’ Addessi, 41’ Cantoni), Jallow. All. Di Donato

I prossimi test sono il 3 agosto alla ex Fulgorcavi (ore 18) contro la Romana FC (Ex Lupa Frascati) di serie D. Il 10 agosto, stessa ora stesso campo, avversario l’Atletico Pontinia neo promosso in Eccellenza. Programma completa dall’amichevole di lusso con la Lazio il 13 agosto allo stadio Francioni. Fischio d’inizio previsto per le 21, ma potrebbe esserci una variazione.