Latina pari col cuore: Mastroianni fa 2-2 al 95′

Un Latina tutto cuore fa 2-2 in casa con il Cerignola. Al Francioni succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo scialbo e avaro di emozioni. I nerazzurri vanno avanti all’11’ della ripresa quando su un bel cross di Crecco, Ercolano riesce a girarsi in area di rigore e mettere dentro. La reazione dei pugliesi è però veemente. I padroni di casa rallentano il ritmo e subiscono addirittura il sorpasso. L’1-1 lo firma Vuthaj che su cross dalla sinistra si infila nella difesa immobile dei neroblu e di testa batte Guadagno. A -3′ dalla fine il raddoppio dell’Audace su calcio di rigore, concesso per un atterramento in area (dubbio) di Cortinovis su Malcore. Lo stesso attaccante segna spiazzando Guadagno. E’ qui che viene fuori il cuore dei pontini che pareggiano al 5′ di recupero. Cross di D’Orazio, zuccata e poi tap-in di piede di Mastroianni che regala ai suoi il quarto risultato utile consecutivo. Il Latina resta in zona playoff.

Latina Calcio 1932 – Audace Cerignola 2-2

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Ercolano, Vona E., Di Livio (66’ Mazzocco), Fella (66’ Mastroianni), D’Orazio, Crecco, Del Sole (88’ Perseu), Rocchi, Cortinovis (88’ Sorrentino), Paganini. A disposizione: Vona M., Fasolino, Biagi, De Santis, Marino, Fabrizi, Polletta, Capanni Dias, Di Renzo. Allenatore: Fontana.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Barosi, Russo, Allegrini (88’ Gonnelli), Capomaggio, Visentin, Malcore, D’Andrea (70’ Leonetti), Sainz-Maza (88’ Bianchini), Tentardini, Ruggiero (70’ Tascone), Vuthaj (90’ + 3’ Bianco). A disposizione: Trezza, Pinnelli, Coccia, Lombardi, Ghisolfi, Carnevale. Allenatore: Lambertini.

Arbitro dell’incontro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Damiano Caldarola di Asti.

Quarto Ufficiale: Bruno Tierno di Sala Consilina.

Marcatori: 57’ Ercolano (L), 65’ Vuthaj (AC), 87’ Malcore (rig. AC), 90’ + 5’ Mastroianni (L)

Ammoniti: 4’ D’Andrea (AC), 23’ Di Livio (L), 39’ Visentin (AC), 41’ Ercolano (L), 50’ D’Orazio (L)

Espulsi: 90’ + 6’ Mastroianni (L)

Recuperi: 2’ pt. 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 3 Audace Cerignola 5

Note: Spettatori totali 1547 compresi 451 abbonati e 40 ospiti.