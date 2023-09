Latina, pari nel recupero a Monterosi con Jallow e tanti rimpianti

Il Latina trova un punto a Teramo nel posticipo della terza giornata del girone C di Serie C andando a rimontare in pieno recupero il Monterosi sul 2-2. A segno Jallow, entrato dalla panchina così come Crecco, autore dell’assist. Il Latina era andato avanti con Mastroianni su gran palla di Di Livio, poi ha sprecato parecchio finendo nella ripresa per rischiare di dilapidare tutto con un erroraccio di Cardinali e poi su quello del direttore di gara che non ha fischiato una carica sul portiere pontino di Ekuban che ha portato al gol del 2-1 di Soleri. Il Latina resta imbattuto, sale a quota 7 punti in classifica, al secondo posto dietro alla Turris e insieme alla Juve Stabia. Giovedì si gioca in casa con la Casertana alle 18.30.

Monterosi Tuscia . Latina Calcio 1932 2-2

Monterosi Tuscia (4-3-3): Mastrantonio, Crescenzi, Di Paolantonio, Frediani, Ekuban, Tartaglia (83’ Giordani), Fantacci (67’ Verde), Piroli (68’ Di Renzo A.), Sino, Palazzino (76’ Cinaglia), Silipo (75’ Di Francesco). A disposizione: Rigon, Costantino, Parlati, Bittante, Perrotta, Altobelli, Conti, Tolomello, Ferreri. Allenatore: Romondini.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano (46’ Paganini), Biagi (74’ Jallow), di Livio, Mastroianni (65’ Fabrizi), Riccardi, Fella, De Santis, Del Sole (66’ Crecco), Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Polletta, Di Renzo G. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Valerio Vogliacco di Bari.

Assistenti: Nidaa Hader di Ravenna e Filippo Pignatelli di Viareggio.

Quarto Ufficiale: Filippo Balducci di Empoli.

Marcatori: 14’ Mastroianni (L), 50’ Frediani (M), 56’ Silipo (M), 93’ Jaòllow (L)

Ammoniti: 42’ Ercolano (L), 52’ Palazzino (M), 58’ Riccardi (L), 70’ Mastrantonio (M)

Recuperi: 0’ pt. 6’ st.

Angoli: Monterosi Tuscia 5 Latina Calcio 1932 6.

Note: Spettatori 336