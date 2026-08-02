Latina, Parigi ai margini del gruppo e pronto a partire

Il futuro di Giacomo Parigi appare sempre più lontano dal Latina.

Durante il ritiro di Fiuggi, l’attaccante sta svolgendo un programma di lavoro differenziato e partecipa solo parzialmente alle attività della squadra. Una situazione che conferma la distanza ormai evidente tra il calciatore e la società, entrambe orientate verso una separazione qualora arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente.

Parigi è ancora legato al club nerazzurro da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. La stagione appena conclusa, impreziosita da 19 gol complessivi tra campionato e Coppa Italia, ha però attirato inevitabilmente l’attenzione di diverse società di categoria superiore e di alcune delle realtà più ambiziose della Serie C.

Il Latina avrebbe fissato il valore del cartellino tra i 400 e i 500 mila euro. Una cessione a queste condizioni garantirebbe al club risorse importanti da reinvestire nelle operazioni in entrata e nella costruzione della nuova rosa, specialmente nel reparto offensivo.

Prima di arrivare all’attuale situazione, la dirigenza avrebbe tentato di trattenere il proprio centravanti proponendogli un prolungamento biennale da circa 200 mila euro a stagione. L’offerta, tuttavia, sarebbe stata respinta dal giocatore, intenzionato a misurarsi in un contesto differente. Il mancato accordo e la rigidità delle rispettive posizioni avrebbero quindi spinto la società a ridurre il coinvolgimento di Parigi nel lavoro collettivo durante il ritiro.

Sul mercato, intanto, le pretendenti non mancano. Salernitana, Catania, Pescara e Bari hanno già effettuato alcuni sondaggi, mentre nelle ultime ore anche la Sampdoria avrebbe manifestato un interesse concreto. La destinazione blucerchiata sarebbe particolarmente apprezzata dall’attaccante. Alla finestra resterebbero inoltre Hellas Verona e Mantova.

Il Latina, per il momento, non ha intenzione di concedere sconti. La partenza di Parigi resta uno scenario probabile, ma potrà concretizzarsi soltanto davanti a una proposta in linea con la valutazione stabilita dalla società.