Latina, parla Boscaglia: “Miglioriamo partita dopo partita, la squadra sa cosa voglio”

Il Latina Calcio è pronto ad accogliere in casa propria il Crotone, per quella che sarà la 15esima giornata di Serie C NOW. Alla vigilia del match contro la compagine calabrese, mister Boscaglia si è prestato ai microfoni dei giornalisti per presentare la gara di domani:

“Siamo ancora all’inizio, i ragazzi stanno assorbendo bene tutto ma stiamo saltando degli step che dobbiamo riprendere successivamente. Si sente la mancanza di un mese e mezzo di ritiro precampionato. Da quando sono arrivato non ho mai avuto l’organico al completo, ma arriveremo ad esserlo”.

“Non voglio parlare di modulo, qui non siamo nella giusta sede per poter parlare di tattica. So quello che i ragazzi desiderano di fare e loro sanno quello che voglio io. Un vestito alla squadra va sicuramente trovato, ma questo può essere cambiato più volte”.

Alla domanda su che tipo di prestazione si aspetta dai suoi, boscaglia ha risposto così: “Sarà una partita difficile, dura, ma che può permetterci di fare quello step in più e non parlo di risultato. Dobbiamo lavorare sull’irrazionalità del gioco, mi interessa molto la prestazione”.

“Manca ancora tanto, la continuità soprattutto. Dobbiamo esser bravi a respirare e a rimanere concentrati in fase di non possesso. Non dobbiamo farci influenzare dai risultati, con Juve e Monopoli abbiamo fatto la nostra partita e stiamo migliorando match dopo match. Defezioni? A parte gli squalificati saremo tutti”