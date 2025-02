Latina, parla Boscaglia: “Vittoria fondamentale, ci servono i nostri tifosi”

Una vittoria fondamentale e che può dare un po’ di respiro a tutto l’ambiente Latina Calcio 1932: questo è stato il successo interno contro la Cavese.

Dalle parole del tecnico siciliano, Roberto Boscaglia, il suo Latina Calcio ha messo in scena al Francioni un’ottima prestazione, contaminata però da qualche episodio arbitrale di troppo: “Recriminare fa parte del gioco, anche se non mi piace. Loro sarebbero dovuti essere in inferiorità numerica sin da subito.”

Sulla prestazione: “Non abbiamo sofferto granché, era importante portarlo a casa per i tre punti.”

Sul rapporto con i tifosi: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico, inevitabilmente avere la spinta dei tifosi di casa può darti qualcosa in più: andare sotto la curva è stato molto importante questa sera”.

Guai a sedersi sugli allori, venerdì 14, a San Valentino, il Latina sarà chiamato all’importante trasferta in Campania, contro le tigri gialloblù del Giugliano, squadra in salute ed in corsa per i play-off di categoria. Imperativo? Continuare così.