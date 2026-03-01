Latina, parla Condò dal De Cristofaro: “Pareggio giusto in ottica salvezza”

Il Latina esce con un solo punto dal campo del Giugliano, dopo una gara difficile in cui ha rischiato in un paio d’occasioni di finire sotto. Poi l’ago della bilancia, in qualche modo, ha favorito la squadra di Guida (in panchina per sostituire lo squalificato Volpe), che ha provato l’ultimo assedio, nonostante l’inferiorità numerica, sfiorando il goal del potenziale 1-2 con Cioffi.

Dalle membra del De Cristofaro è intervenuto il direttore sportivo nerazzurro, Luigi Condò, per commentare la gara appena andata in archivio: “Credo sia un pareggio giusto. Il Giugliano ha avuto un occasione per fare il 2-1 ma anche noi, con Cioffi, potevamo chiuderla. Più si va avanti, più diventa difficile. Oggi abbiamo fatto una buona gara su un campo difficile”.

Sulla stagione in corso, il diesse ha commentato: “Questo è un campionato difficile, con società blasonate, piazze importanti e fondi che investono. La finale di Coppa Italia ci ha sicuramente tolto qualcosa, ora stiamo uscendo dal momento critico e andare avanti gara dopo gara, facendo più punti possibile. Il nostro obiettivo è la salvezza”

Chiudendo su uno degli ultimi arrivati, Condò ha detto la sua su Cioffi: “Può sicuramente darci una mano, ancora deve dimostrare appieno il suo valore ma sono convinto che aiuterà la squadra”.