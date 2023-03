Latina, Partito Democratico: aperte le iscrizioni per il tesseramento 2023

Dopo la grande partecipazione in Italia alle primarie del Partito Democratico, è stato immediatamente aperto il tesseramento 2023. L’intervento di Omar Sarubbo, segretario provinciale PD:

“Anche da Latina ci associamo all’appello lanciato ieri dalla Segretaria Elly Schlein al popolo delle primarie: “venite abbiamo bisogno di voi, venite a fare parte di questa comunità democratica”. Il nuovo corso del Partito Democratico è appena cominciato e più sarà partecipato, più avrà forza per costruire il cambiamento di cui ha bisogno il Paese.

Auspichiamo che in tanti valutino l’ipotesi di andare oltre il singolo voto espresso domenica 26 febbraio e colgano l’occasione del tesseramento per prender parte alla formazione della proposta politica del partito, alla sua attuazione, ai necessari confronti. La partecipazione migliora la sinistra e migliora la democrazia e le nostre porte sono aperte a quanti vogliono ricostruire il campo dell’alternativa alle destre conservatrici e regressive (singoli cittadini o gruppi organizzati che hanno aderito alla fase costituente). Un partito strutturato come il nostro, infatti, punta al consenso ma non può prescindere dalla generosa e volontaria militanza quotidiana di quanti aiutano politicamente ed organizzativamente.

Intanto il tesseramento 2022 chiude con circa 1400 iscritti PD di cui più del 25% sono nuove adesioni.

A questi si aggiungono gli iscritti dei Giovani Democratici e gli aderenti dei movimenti e partiti che hanno sottoscritto il “Manifesto per il nuovo PD” durante la fase congressuale. Una fiducia di cui avremo cura. In attesa di poter avviare le iscrizioni cartacei nei territori, è possibile iscriversi online ai seguenti link: https://tesseramento.partitodemocratico.it/ e https://www.pdlatina.it/iscriviti/”.