Latina, partorisce in auto nel piazzale del pronto soccorso del Goretti

Ha partorito in auto nel piazzale del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il marito l’aveva accompagnata perché si erano rotte le acque, il tempo di scendere per chiedere aiuto, ed ecco che tornato alla macchina ha trovato la moglie con la bimba in braccio, appena nata.

Come riportato dal sito web di Latina Oggi, la mamma e la bimba sono state poi trasferite in ambulanza al pronto soccorso, dove sono state visitate e poi successivamente trasferite, in buone condizioni di salute, nel reparto di Ostetricia. Momenti di grande gioia quelli vissuti tra il personale e i tanti presenti che hanno assistito alla scena. Un episodio analogo si era verificato qualche giorno fa sempre presso il nosocomio pontino, quando una donna ha dato alla luce il suo piccolo nella “sala Rossa” del pronto soccorso.