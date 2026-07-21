Latina, passa col rosso e fugge a folle velocità: denunciato

E’ passato col semaforo rosso a tutta velocità in un incrocio del centro ed è fuggito pericolosamente pur di evitare il controllo della Polizia Stradale. E’ quanto accaduto a Latina, con protagonista della vicenda un uomo del posto, denunciato a piede libero nel giro di poche ore dagli agenti della Sezione di Latina per violazione della Sorveglianza Speciale e punito con maximulte per circa 7mila euro.L’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante i consueti pattugliamenti della Polstrada pontina. Alla vista dell’autovettura che attraversava l’incrocio con il rosso, mettendo a serio rischio la circolazione, i poliziotti hanno subito intimato l’ALT al conducente. Quest’ultimo, anziché accostare, ha premuto sull’acceleratore dando vita a una pericolosa fuga protrattasi per diversi chilometri. Nel tentativo di seminare la pattuglia, l’automobilista ha compiuto azzardati sorpassi e imboccato strade in contromano, rischiando a più riprese lo scontro con gli altri veicoli.

Per evitare incidenti e tutelare l’incolumità dei passanti, gli agenti hanno scelto di interrompere l’inseguimento diretto, non prima però di aver memorizzato i tratti somatici dell’uomo e annotato la targa del mezzo. Le indagini immediate, condotte tramite riscontri sulla proprietà dell’auto e un riconoscimento fotografico, hanno consentito di identificare con certezza il fuggitivo. La mattina seguente, a meno di dodici ore dai fatti, i poliziotti sono risaliti alla sua abitazione. Dai controlli è emerso che l’uomo si trovava alla guida nonostante fosse sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale e che il veicolo era privo sia di copertura assicurativa sia di revisione. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le violazioni penali della misura di prevenzione, scattate pesanti sanzioni amministrative e il sequestro dell’auto.