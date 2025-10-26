Latina, paura ai pub: noto pregiudicato scatena il caos nell’Old Tom

Momenti di terrore nel cuore della movida di Latina. Nel tardo pomeriggio di venerdì, quando i locali iniziavano a riempirsi per l’aperitivo, un uomo già noto alle forze dell’ordine per i suoi legami con ambienti criminali ha fatto irruzione in un pub di via Neghelli seminando il panico tra clienti e dipendenti.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe entrato nel locale, l’Old Tom accompagnato da un giovane parente e avrebbe subito iniziato una discussione accesa con uno dei soci del pub, presumibilmente per questioni economiche. I toni, già da subito aggressivi, si sono trasformati in violenza nel giro di pochi secondi: sono volati insulti, minacce e alcuni bicchieri, poi l’aggressore avrebbe colpito fisicamente il titolare davanti a tutti.

A tentare di fermarlo è intervenuto un dipendente del locale, giovane, che è stato raggiunto da un pugno al volto. Colpito con violenza, ha riportato una ferita al naso e ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, dove è giunto in ambulanza.

Quando la Polizia è arrivata sul posto, l’aggressore si era già dileguato. Ma la sua identità sarebbe nota e la modalità del gesto – compiuta in pieno giorno, davanti a decine di persone – ha subito attirato l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile, che indagano per capire se quanto avvenuto sia una semplice lite tra privati o se si tratti di una vera e propria azione intimidatoria, legata a dinamiche della criminalità locale.

Le indagini sono in corso. La Polizia sta raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica e comprendere la reale natura dell’episodio.