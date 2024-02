Latina, paura in Piazza della Libertà: auto sbanda e investe un’adolescente

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’investimento avvenuto nella tarda serata di domenica in Piazza della Libertà a Latina. Non ha neanche 18 anni il ragazzo rimasto ferito dopo che un’auto lo ha investito mentre era lungo uno dei marciapiedi antistanti all’ex Banca d’Italia, punto di ritrovo di molto giovani adolescenti del capoluogo.

Alla guida dell’auto, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, c’era un giovane qualche anno più grande di lui che, perdendo il controllo del mezzo, non è riuscito ad evitare il ragazzo. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha trasportato il minorenne al pronto soccorso del Goretti, per lui solamente qualche trauma e qualche escoriazione. Sul posto per la ricostruzione dei fatti sono intervenuti anche gli agenti della Volante della Questura di Latina.