Nessun ferito ma tanta paura per quanto avvenuto in via Nascosa, dove una struttura di legno di circa 40 mq, all’interno di un’area privata, è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Il rogo è stato prontamente contenuto dai vigili del fuoco che, in collaborazione con i Carabinieri, hanno controllato l’area per raccogliere eventuali elementi utili a stabilire le cause dell’incendio, ancora al vaglio da parte delle autorità.