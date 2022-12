Latina, PD: 1.460.000 euro per interventi nelle scuole

Il Partito Democratico provinciale, in un comunicato stampa, annuncia che è stato approvato un provvedimento da parte della Provincia che vedrà stanziato 1460000 di euro, destinato agli edifici scolastici dei piccoli comuni.

Di seguito il comunicato:

“Come Partito Democratico esprimiamo grande soddisfazione per un importante provvedimento approvato oggi dal Consiglio Provinciale che abbiamo votato favorevolmente e sostenuto con convinzione.

L’avanzo di esercizio di 1.460.000 di euro è stato, infatti, destinato a misure a sostegno della rete viaria dei piccoli comuni e a numerosi interventi urgenti sugli edifici scolastici dell’intero territorio provinciale.

Una parte di queste risorse – 200 mila euro – andrà quindi a finanziare una misura strutturale a disposizione dei piccoli comuni che avranno la possibilità di avere un cofinanziamento dalla Provincia per la manutenzione di strade statali. Un provvedimento che verrà rifinanziato ogni anno, per il quale a breve verrà pubblicato il bando, e che rafforza il ruolo della Provincia come vera e propria “Casa dei Comuni” in grado di sostenere tutte quelle piccole realtà che potrebbero avere maggiori difficoltà nel provvedere alla manutenzione del proprio patrimonio viario.

1,260 milioni di euro è stato, invece, destinato ad interventi di manutenzione su edifici scolastici. Sono previsti 10 interventi urgenti che coinvolgeranno tutta la Provincia e che daranno un’importante risposta a molte delle criticità avanzate dai territori. Un primo passo che testimonia la centralità dell’edilizia scolastica negli indirizzi di questa amministrazione provinciale a cui seguiranno i numerosi interventi legati al PNRR che contribuiranno a rilanciare il patrimonio scolastico della Provincia. L’istruzione e il sostegno ad una rete scolastica moderna e sicura non possono che essere una priorità dell’azione politica della provincia

Un risultato positivo del Presidente Stefanelli e del Consiglio Provinciale. Proseguiamo in questa direzione al servizio dei territori attraverso atti concreti e finanziamenti.”