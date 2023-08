Latina, PD: “L’isola pedonale si farà”

Il Partito Democratico Latina, rilascia una nota stampa per quanto riguarda l’Isola pedonale sul Centro Storico e Mobilità.

di seguito la nota:

“La discussione sul tema dell’Isola Pedonale, imposta grazie alla mozione presentata dalle opposizioni, ha avuto il merito di aver indotto la maggioranza ad uscire dall’ambiguità e ad esprimersi in modo chiaro e netto su questo tema. La Sindaca Celentano e gli assessori competenti si sono dichiarati a favore della chiusura al traffico di alcune zone della città, al centro e non solo.

Altro risultato raggiunto è di aver ottenuto, non solo una discussione aperta, ma posizioni verbalizzate che vanno nella direzione auspicata dal documento proposto da PD, LBC, M5S e LATINA 2032 confermando, in sostanza, che l’isola pedonale in centro si farà.

Un risultato importante che non rende vano il lavoro fatto in precedenza e che si conforma al PUMS, su cui si lavora da oltre 2 anni, che darà regole chiare anche su viabilità, trasporto pubblico, piano commercio, sistema parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili ed altro.

Non era scontato che la maggioranza di fatto condividesse con formali dichiarazioni decisamente a favore della realizzazione di aree pedonali, non solo in centro. Dispiace che, nonostante le dichiarazioni favorevoli all’area pedonale, la maggioranza abbia deciso in blocco di bocciare la mozione dell’opposizione, che rappresentava un’opportunità di convergenza su un tema molto sentito dalla città.

Come PD verificheremo che si realizzino le dichiarazioni della Sindaca e che si lavori per una città rispettosa dell’ambiente, per una circolazione regolare e per spazi fruibili e accessibili dalla cittadinanza.

Il PD non solo vigilerà sulle intenzioni espresse ma presenterà una serie di studi e proposte sul sistema mobilità urbana a partire da un rinnovato ed efficiente sistema di trasporto pubblico e sul nostro Centro Storico. Crediamo infatti che nulla possa essere slegato.”