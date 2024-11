Un uomo di 61 anni è stato investito in pieno centro a Latina, in via Cavour. Secondo una prima riscostruzione, l’uomo sarebbe uscito intorno alle 9 di mattina per portare a spasso il cane. Il 61enne è stato poi travolto da una Nissan Micra condotta da una donna.

Immediato l’intervento del 118 ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi ed è stato trasportato al Goretti di Latina in codice rosso.