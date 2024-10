Latina, pensiline pericolanti nella scuola di Via Quarto: lezioni online per 600 studenti

La scuola primaria di via Quarto a Latina è stata chiusa per problemi di sicurezza. La decisione è stata presa nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, a seguito di un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco dopo alcune segnalazioni ricevute dai genitori. La chiusura è stata comunicata dalla dirigente scolastica alle famiglie degli alunni.

A partire da oggi, quindi, circa 600 studenti appartenenti al plesso dell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini rimarranno a casa, con i genitori che dovranno affrontare le difficoltà di gestione legate all’improvvisa sospensione delle lezioni in presenza. Nell’attesa che venga emessa l’ordinanza ufficiale del Comune di Latina, il dirigente scolastico ha disposto che le attività didattiche proseguano in modalità online, tramite la piattaforma Classroom – Google Workspace.

Secondo quanto emerso, i problemi di sicurezza che hanno portato all’interdizione dell’edificio riguarderebbero le pensiline dei percorsi pedonali che collegano i vari padiglioni della scuola. Per ora, l’interdizione riguarda solo la scuola primaria, mentre per la scuola dell’infanzia è stato vietato l’accesso al giardino retrostante l’edificio.

Seguiranno ulteriori comunicazioni da parte delle autorità scolastiche e comunali per aggiornare le famiglie sulla situazione e sulle possibili soluzioni alternative per il proseguimento delle attività didattiche in sicurezza.