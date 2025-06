Latina, per il ruolo di Ds è sempre più insistente il nome di Davide Mignemi

La prossima settimana potrebbe rappresentare un momento cruciale per il Latina Calcio. In queste ore si attende la definizione della risoluzione consensuale del contratto che lega Matteo Patti al club nerazzurro fino al 2026, con l’ormai ex diesse pronto a ripartire da Ascoli. Discorso diverso invece per il direttore generale Biagio Corrente, che dovrebbe invece rimanere saldo alla guida operativa del Latina.

Con la separazione da Patti alle porte, si apre la strada alla nomina del nuovo direttore sportivo. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, il nome più accreditato sembra essere quello dell’ex Campobasso e Gubbio Davide Mignemi, che al momento avrebbe superato nella corsa i candidati Carlo Musa e Filippo Ghinassi.

Mignemi, se confermato, inizierà fin da subito a lavorare fianco a fianco con il tecnico Alessandro Bruno, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, pronta soprattutto a vivere una stagione tranquilla e serena. Dopo un campionato sofferto, culminato con la salvezza conquistata solo alla penultima giornata, l’ambizione è quella di voltare pagina.

Nel frattempo restano aperti anche altri dossier importanti per il futuro della società, tra questi la questione dello stadio e dell’area ex Fulgorcavi. Il ritiro estivo, invece, si svolgerà in città, con l’intenzione di lavorare fin da subito a stretto contatto con l’ambiente locale.