Latina per l’inclusività: donate al lido altre due sedie job

Rendere il mare un diritto di tutti e, soprattutto, garantire la libertà e la posssibilita di scegliere. Con questo obiettivo l’associazione “Il Libro di Emiliano”, rappresentata da Piera e Davide, ha donato due nuove sedie job per l’accesso in acqua alle persone con disabilità, che vanno ad aggiungersi alle 11 già precedentemente donate sul territorio. Altre due tappe significative di questo percorso sul lungomare pontino: la prima parte dell’evento si è tenuta presso l’Hotel Miramare, per poi spostarsi e concludersi all’Hotel Mediterraneo.

“Ringrazio le strutture alberghiere per l’attenzione dimostrasta nell’accoglienza di chi ha difficoltà e come al solito ringrazio tutti coloro, che a vario titolo, ci seguono nel nostro impegno quotidiano, perché quella che è scritto nel Libro di Emiliano è …. una storia da continuare” ha commentato Piera Bernardi, presidente dell’associazione e mamma di Emiliano, nel ricordo del quale nei giorni scorsi, si è tenuto un altro bell’evento di sport e amicizia: presso l’IC Giuseppe Giuliano di Latina si è tenuto il terzo Memorial Emiliano Salzano, torneo di calcio a 5 per onorare la sua grande passione sportiva e fede milanista.

L’impegno dell’aps “Il Libro di Emiliano” continua, per migliorare la qualità di vita per chi ha avuto meno fortuna.