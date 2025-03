Latina per lo sport inclusivo, donata al Comune una sedia maratona

Una carrozzina da maratona per persone con disabilità motoria donata al Comune di Latina. La giunta Celentano, su indirizzo dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, ha approvato questa mattina l’accettazione della donazione effettuata dall’associazione “Il libro di Emiliano” del dispositivo dotato di poggiatesta e borsa di stoccaggio. Una donazione da oltre 3.500 euro che conferma ancora una volta Latina come una città per l’inclusione.

“Ringrazio l’associazione ‘Il libro di Emiliano’ nella persona del presidente Piera Bernardi – ha affermato l’assessore allo sport Andrea Chiarato – per questa donazione che consentirà la partecipazione alle maratone e altre gare podistiche delle persone con difficoltà motorie. L’associazione in questione è nata a gennaio 2024 con l’intento di supportare coloro i quali devono quotidianamente ricorre ad ausili per la mobilità, in ricordo di Emiliano, ragazzo affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Mi auguro che questa donazione restituisca alla persone con disabilità motoria la possibilità di affrontare gare sportive nel segno dell’inclusione. L’amministrazione comunale si renderà promotrice, sin da subito, dell’utilizzo della sedia donata nel rispetto dell’inclusione dando la possibilità a chiunque ne faccia richiesta per garantire la presenza di tutti nelle manifestazioni sportive”.