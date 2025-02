Latina, percepisce il reddito di cittadinanza senza diritto: denunciata

I Carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Latina, a conclusione di attività d’indagine eseguita unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 43 anni, per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

La denuncia a carico dell’indagata è scaturita a seguito di un’attività investigativa che ha permesso ai militari dell’Arma di appurare che la donna, attestando falsamente il possesso di determinati requisiti necessari per procurarsi il beneficio, ottenendo il reddito di cittadinanza per il periodo compreso tra il mese di aprile 2023 e il mese in corso, per una somma complessiva superiore a 7.824,16 euro.