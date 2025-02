Latina, perde la vita mentre lavora in un cantiere al Goretti

Stava lavorando in un cantiere allestito all’interno dell’ospedale santa Maria Goretti di Latina quando, probabilmente per un malore fatale, ha perso la vita. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, un operaio di 66 anni è morto mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione, che quest’ultimo periodo stanno interessando alcuni reparti del nosocomio pontino. A nulla è servito l’intervento di medici e infermieri, che in ogni modo hanno provato a salvare la vita all’uomo.

Una morte sul quale la Procura di Latina vuole far chiarezza, ed è proprio per questo che gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta disponendo l’autopsia sulla salma. Dovranno essere valutate eventuali responsabilità oggettive, visto che il dramma si è consumato sul luogo di lavori.