Latina perde “mezza” Bandiera Blu: i chiarimenti dell’amministrazione

La Bandiera Blu continua a sventolare su oltre cinque chilometri e mezzo del litorale di Latina. La rimodulazione disposta dalla Fee Italia riguarda soltanto una parte del tratto B, in direzione di Rio Martino, e non modifica il riconoscimento assegnato al tratto A, che rappresenta una porzione particolarmente lunga e significativa della Marina.

A chiarirlo sono il sindaco di Latina Matilde Celentano e l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, che sottolineano come la città abbia mantenuto uno dei più importanti riconoscimenti ambientali e turistici nonostante le difficoltà legate alla carenza di assistenti bagnanti, un fenomeno che interessa le località costiere di tutto il Paese.

“Latina ha mantenuto la Bandiera Blu su oltre cinque chilometri e mezzo di spiagge – ha dichiarato il sindaco Celentano –. Si tratta di un risultato importante, ottenuto nonostante la carenza di bagnini che sta investendo l’intero settore balneare nazionale. Abbiamo fatto tutto il possibile per estendere ulteriormente il servizio di salvamento anche nell’ultimo tratto in direzione di Rio Martino, interessato dalla rimodulazione operata dalla Fee Italia”.

Il servizio di salvamento è garantito lungo il tratto A, che conserva integralmente la Bandiera Blu, ed è presente anche nel tratto B. La decisione della Fee riguarda quindi una specifica porzione finale del litorale e non deve essere interpretata come una bocciatura complessiva della Marina di Latina né dei servizi assicurati sulle spiagge.

L’amministrazione comunale, dopo una gara andata deserta e un successivo affidamento d’urgenza, sta inoltre lavorando per individuare ulteriori soluzioni organizzative.

“Prendiamo atto della decisione della Fee, ma continuiamo a lavorare per la sicurezza dei bagnanti – ha aggiunto la prima cittadina –. Resta prioritario assicurare il servizio a tutela degli utenti del mare. Latina è uno dei nove Comuni del Lazio ad avere ottenuto la Bandiera Blu e, tra i Comuni pontini insigniti del riconoscimento, è quello con il tratto di costa più lungo”.

Il mantenimento della Bandiera Blu su gran parte del lungomare certifica il rispetto di standard elevati sotto il profilo ambientale, della qualità dei servizi, dell’accessibilità e della gestione del territorio.

“È un risultato di cui andiamo fieri – ha proseguito Celentano – perché nasce da un impegno enorme. Ringrazio gli uffici dei dipartimenti Demanio, Turismo, Trasporti e Ambiente e gli assessori Gianluca Di Cocco e Michele Nasso per il lavoro svolto”.

L’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco ha ricordato che il riconoscimento non dipende da un singolo parametro, ma da una valutazione complessiva del litorale.

“La Bandiera Blu è stata mantenuta e questo risultato non arriva per caso – ha affermato –. È il frutto di un lavoro che ha riguardato numerosi interventi: i camminamenti, i servizi igienici, le docce, le passerelle, l’accessibilità, la spiaggia inclusiva e tutte le opere che hanno contribuito a migliorare la qualità della nostra Marina”.

Di Cocco ha inoltre precisato che la rimodulazione non è collegata alla qualità delle acque o alle condizioni ambientali del litorale.

“È doveroso chiarire un aspetto fondamentale: la decisione della Fee non è in alcun modo legata alla qualità delle acque, dell’ambiente o dei servizi complessivamente offerti. Gli standard richiesti dal programma Bandiera Blu continuano a essere rispettati. L’unico elemento preso in considerazione riguarda il servizio di salvamento nell’ultima porzione verso Rio Martino, condizionato dalla carenza di personale che sta interessando tutto il Paese”.

Il quadro complessivo resta dunque positivo: Latina conserva la Bandiera Blu lungo un tratto A esteso per oltre cinque chilometri e mezzo, mentre il servizio di salvamento continua a essere assicurato sia nel tratto A sia nel tratto B. L’amministrazione proseguirà il lavoro per rafforzare ulteriormente la sicurezza e i servizi lungo l’intero litorale.