Latina, perdono il controllo dello scooter: grave una 17enne

Viaggiavano a bordo di uno scooter, quando, forse a causa dell’asfalto scivoloso dovuto al maltempo di questi giorni, hanno perso il controllo del ciclomotore. Vittime dell’incidente due giovani 17enni, fratello e sorella che probabilmente erano diretti a scuola; l’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 7,45 su via Litoranea alle porte di Borgo Sabotino.

Ad avere la peggio è stata proprio la ragazza le cui condizioni sono apparse sin da subito molto serie tanto da far attivare l’intervento dell’eliambulanza. Per il fratello invece solo qualche escoriazione e tanto spavento soprattutto per le condizioni della sorella.

Ragazza che, una volta stabilizzata, è stata trasportata presso il Gemelli di Roma dove si trova tutt’ora in gravi condizioni. Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Radiomobile di Latina.