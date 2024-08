Latina, perseguita un minore: ammonito un giovane

E’ stato emesso un ammonimento nei confronti di un giovane di Aprilia perchè responsabile di atti persecutori ai danni di un coetaneo. Il provvedimento è frutto dell’attività dei poliziotti della divisione Anticrimine scaturita in seguito alla richiesta presentata dai genitori della vittima, un ragazzo non ancora maggiorenne che da mesi subiva atteggiamenti vessatori e minacce da parte di un coetaneo.

In particolare il giovane sarebbe stato più volte minacciato e aggredito anche fisicamente da parte di un altro giovane, appena maggiorenne, che non avrebbe gradito il rapporto di amicizia che la vittima aveva con la sua attuale fidanzatina, tanto da provocarne la rottura dei rapporti. Nonostante la fine dell’amicizia tra i due giovani, il ragazzo avrebbe continuato ad avere atteggiamenti offensivi nei confronti della vittima, arrivando ad aggredirlo per strada durante un incontro casuale intervenuto tra i due, quando sarebbe stato schiaffeggiato e spinto tanto da provocargli lesioni con prognosi di 5 giorni e uno stato di ansia e timore che lo hanno indotto a cambiare le proprie abitudini di vita.

Al termine della valutazione dei poliziotti della Divisione Anticrimine e dei riscontri oggettivi alle dichiarazioni della vittima il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti del giovane, notificatagli in data odierna.