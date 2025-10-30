Latina – Perugia: le formazioni ufficiali

Torna la Coppa Italia di Serie C, e al “Domenico Francioni” di Latina è tutto pronto per una nuova notte di calcio: oggi, 30 ottobre alle 20:30 i nerazzurri ospitano il Perugia per un match che promette emozioni e intensità.

La squadra di Bruno arriva all’appuntamento dopo il 2-2 di campionato contro il Sorrento, risultato che ha consolidato il 12° posto nel girone C a quota 13 punti. Gli umbri, invece, si presentano al Francioni con ritrovato entusiasmo dopo l’esordio vincente del nuovo tecnico Tedesco, che ha guidato i suoi al successo contro il Livorno: tre punti fondamentali che hanno permesso al Grifo di muovere la classifica, pur restando nelle zone basse del girone B con 6 punti.

Una sfida dal sapore particolare, tra una squadra in cerca di continuità e un’altra che vuole dare seguito alla scossa del cambio in panchina. Calcio d’inizio alle 20:30: seguite la diretta testuale su LatinaCorriere.it, con gli aggiornamenti minuto per minuto e le emozioni raccontate in tempo reale dal nostro inviato allo stadio Francioni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LATINA (3-5-2): Basti; Vona, Marenco, Regonesi; Porro, Farneti, De Ciancio, Quieto, Pannitteri, Di Giovannantonio, Ekuban.

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Gomez, Giunti, Bacchin, Broh, Tozzuolo, Riccardi D., Giraudo, Calapai, Torrasi, Ogunseye, Giardino.

LA DIRETTA DELLA PARTITA

IN ATTESA DEL CALCIO D’INIZIO.