Latina, pestaggio di via Londra: c’è un sospettato

E’ il sospettato numero uno delle polizia per la brutale aggressione ai danni di un giovane avvenuta il 20 giugno scorso in via Londra. Per questo Francesco D’Antonio, 34enne di Latina, è tornato in carcere. Come riporta Latina Oggi, l’uomo sarebbe finito nel mirino degli inquirenti per i fatti avvenuti a pochi passi dove, nel 2011, venne ucciso il giovane Antonio Vaccaro, freddato a colpi di pistola nel Parco Europa per il quale D’Antonio era finito in carcere e poi ai domiciliari, fino, nell’ultimo periodo, ai servizi sociali. Adesso c’è stato un inasprimento della pena.