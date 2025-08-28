Latina, Petermann ritorna al Foggia: continua la caccia al bomber

Dopo una telenovela durata un’estate intera, il Latina saluta ufficialmente Davide Petermann. Le voci di mercato insistenti già dall’inizio della stagione, davano il calciatore vicino a molte squadre, il centrocampista ha scelto però di ripercorrere la strada del passato tornando a Foggia, squadra con cui aveva già vissuto due stagioni tra il 2021 e il 2023. Di seguito il comunicato ufficiale della società nerazzurra: “Il Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Petermann al Calcio Foggia 1920.

Il club ringrazia Davide per l’impegno profuso con la nostra maglia e gli augura le migliori fortune umane e professionali per la sua nuova esperienza.”

Con questa uscita il DS Condò può finalmente concentrarsi sul fronte offensivo. L’obiettivo resta quello di regalare a mister Bruno un attaccante di peso, capace di garantire gol e personalità.

Il nome più chiacchierato è quello di Giacomo Parigi del Rimini, anche se la trattativa appare complessa sia per le tempistiche ridotte che per la situazione in cui versa il club romagnolo. Restano vive le opzioni legate a Davide Castelli, su cui la concorrenza è forte, a Simone Leonardi e a Daishawn Redan, attaccante in uscita dall’Avellino, su cui ci sarebbero anche Foggia e Casertana. Non è escluso un colpo a sorpresa dal cilindro del direttore Condò.

In uscita figura anche Riccardo Improta, ormai ai margini del progetto: per lui si cerca una nuova collocazione, la dirigenza cerca già un sostituito. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Hadziosmanovic del Pineto ma su di lui sono diverse le squadre interessate. Con la chiusura delle trattative fissata per lunedì 1° settembre alle 20, per il Latina si annunciano ore decisive per completare una rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni stagionali.