Latina-Picerno: Gauzolino dirigerà la sfida del “Francioni”

La sfida tra Latina e Picerno, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie C, sarà arbitrata da Simone Gauzolino della sezione di Torino. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari (Brescia) e Federico Linari (Firenze), mentre il quarto ufficiale sarà Alessandro Angelo di Marsala.

I precedenti con Gauzolino

Per il Latina Calcio 1932, l’arbitro Gauzolino non è una novità. Sono tre i precedenti, con un bilancio in equilibrio:

•Taranto-Latina (Serie C, 2024-2025): Pareggio 1-1, in una gara combattuta che ha visto il Latina strappare un punto prezioso in trasferta.

•Latina-Nocerina (Serie D, 2020-2021): Altro 1-1, in una partita che ha mostrato equilibrio tra le due squadre.

•Tor Sapienza-Latina (Serie D, 2019-2020): Successo esterno del Latina per 3-1, con una prestazione convincente della formazione nerazzurra.

La sfida

La gara contro il Picerno rappresenta un banco di prova importante per i nerazzurri, reduci da due risultati molto negativi. L’obiettivo è riscattare le ultime prestazioni casalinghe e migliorare la propria posizione in classifica contro un avversario ostico. Fischio d’inizio previsto per domani alle ore 15:00 al “Francioni”.