Latina, piscina comunale: via libera per l’addendum

Approvata in consiglio comunale la delibera per lo schema di addendum al contratto di concessione dell’impianto natatorio della piscina comunale di Latina. Gli assessori Ada Nasti (Patrimonio), Andrea Chiarato (Sport) e il Sindaco Matilde Celentano hanno illustrato i dettagli del provvedimento.

“L’atto approvato, restituisce alla comunità un impianto efficiente e autonomo, con parere favorevole di tutti i dipartimenti. Si va verso l’imminente riapertura della piscina “open”, con spogliatoi rinnovati e rimozione annuale del pallone pressostatico a spese del concessionario. L’attivazione permetterà la ripresa delle attività sportive e l’uso delle tribune per competizioni estive, in attesa della manutenzione della piscina coperta.

Abbiamo affrontato una situazione complessa, causata da anni di mancata manutenzione, culminata nella chiusura dell’impianto di via dei Mille. Questa deliberazione consente di ripartire in sicurezza, con un mutuo rimodulato senza aggravi per il Comune. Quanto alle polemiche sulle tariffe, parliamo di un euro in più dopo 15 anni.

Il contratto con il concessionario scade nel 2037. Non c’erano basi per una risoluzione, che avrebbe solo generato contenziosi e lasciato la città senza piscina.” Ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano.

Un passo avanti importante per la comunità e le società sportive locali.