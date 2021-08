Latina più coperto, resta anche il difensore Giorgini

Un braccio di ferro con il Fano, che non voleva rinunciare ad un prospetto così giovane e interessante in ottica futura. Per giunta Andrea Giorgini è un fanese doc, ma questo non è bastato a trattenerlo in riva all’Adriatico. Il calciatore, 19 anni compiuti ad aprile, ha preferito il Mar Tirreno e il Latina, di cui è stato tra i protagonisti nella scalata alla Serie C. Tra campionato e play-off, ha collezionato 34 presenza e segnato 2 reti. Da giovane di Lega, è risultato tra i migliori della Serie D e con il club nerazzurro è alla sua prima esperienza nel professionismo. Non è stato facile convincere il Fano ha rinunciare a Giorgini, ma a prescindere dall’accordo economico, è stata determinante la volontà del giocatore di restare a Latina.

Va a completare la batteria dei difensori centrali, ma, in caso di emergenza può anche giocare a sinistra nello schieramento a 4 di mister Di Donato. Queste la note del club, in merito alla conferma di Giorgini:

“Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare che Andrea Giorgini farà parte della rosa nerazzurra anche per la stagione sportiva 2021/2022. Il club ha trovato l’accordo con l’Alma Juventus Fano 1906, riportando nel capoluogo il centrale difensivo classe 2002 grande protagonista dello scorso campionato di Serie D, culminato con il successo nei play off. Il giovane difensore, con 34 presenze e due reti, è stato tra i migliori giocatori del Campionato Nazionale Dilettanti per rendimento e ha dimostrato di possedere le qualità umane, oltre che calcistiche, per continuare a far parte del Latina Calcio 1932, che domenica farà il suo esordio in serie C in casa del Palermo. Giorgini è a disposizione del tecnico Di Donato e convocabile per la trasferta in Sicilia”.