Latina, più risorse per la prima infanzia: crescono i posti negli asili nido convenzionati

Più fondi e più posti a disposizione delle famiglie di Latina per l’anno educativo 2026-2027. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano ha infatti approvato un nuovo stanziamento di 110.880 euro destinato ad ampliare l’offerta negli asili nido privati convenzionati del territorio.

Grazie a questo investimento, i posti disponibili nelle strutture private in convenzione salgono a 44, andando ad affiancarsi ai 266 già presenti negli asili nido comunali. La capienza totale della rete educativa cittadina dedicata alla prima infanzia raggiungerà così quota 310 posti.

Un segnale di attenzione concreto verso le necessità dei genitori, come sottolinea l’assessore all’istruzione Federica Censi:

“Sappiamo quanto la disponibilità di un posto all’asilo nido possa incidere concretamente sull’organizzazione e sulla serenità di una famiglia. Proprio per questo abbiamo scelto di investire maggiori risorse e di ampliare l’offerta. Non si tratta soltanto di aumentare dei numeri, ma di dare risposte reali ai bisogni della comunità.”

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia intrapresa dal comune per potenziare i servizi 0-3 anni, con l’obiettivo di garantire un sistema educativo sempre più capillare, inclusivo e accessibile a tutti i quartieri della città.