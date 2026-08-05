Latina più sicura, installate 14 nuove telecamere di videosorveglianza

Più controllo, zero angoli ciechi e un monitoraggio capillare dei punti strategici della città. Si è completata l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza nel territorio di Latina, nato nell’ambito del progetto “Sicurezza in Comune” con cui l’amministrazione si è aggiudicata il bando della Regione Lazio. L’intervento ha visto un investimento complessivo di 100.000 euro — di cui 80.000 finanziati dalla Regione e 20.000 stanziati dal Comune — serviti a posizionare 11 postazioni dotate di 14 telecamere ad alta tecnologia (metà multisensore e metà ottiche). I nuovi dispositivi offrono una copertura a 360 gradi sul piano orizzontale e a 180 su quello verticale, e sono già collegati alla centrale del comando di Polizia Locale per una fase di sperimentazione immediata. Le telecamere sono state collocate in diverse aree chiave: una postazione ciascuna a Piazza del Popolo, Piazza del Quadrato e Piazzale dei Bonificatori, sei nel quartiere Villaggio Trieste e due all’intersezione tra via Cairoli e via Don Morosini.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal sindaco di Latina, Matilde Celentano: “Con il completamento di questo progetto manteniamo un impegno preso con la città e rafforziamo concretamente gli strumenti a disposizione per la tutela della sicurezza urbana. Siamo riusciti ad aggiudicarci un importante bando della Regione Lazio, intercettando risorse che ci hanno consentito di realizzare un’infrastruttura moderna e tecnologicamente avanzata.”

L’impatto del nuovo impianto si preannuncia centrale sia sul fronte della prevenzione sia sul supporto operativo quotidiano: “Le telecamere sono già installate e funzionanti, collegate con il comando della Polizia Locale. Rappresentano un presidio fondamentale per la prevenzione dei reati, la tutela del patrimonio pubblico e il supporto all’attività delle forze dell’ordine. Investire nella sicurezza significa investire nella qualità della vita dei cittadini.”

Questo primo lotto rappresenta solo un passaggio all’interno di un piano di potenziamento molto più ampio, destinato ad ampliare ulteriormente la rete di monitoraggio sul territorio comunale: “Oltre alle telecamere già installate nell’ambito di questo intervento, il Comune di Latina ha ottenuto complessivamente un milione di euro di finanziamenti grazie ad altri due progetti ammessi a contributo dalla Regione Lazio, del valore di 500mila euro ciascuno. Per entrambi è attualmente in corso la progettazione esecutiva e le nuove telecamere andranno presto ad aggiungersi all’attuale sistema di videosorveglianza cittadino.”