Latina, Plasmon ha donato un parco alla città

É inaugurato oggi il Parco Plasmon a Latina, realizzato in Piazza Paolo VI, nel quartiere Isonzo, il parco rinasce grazie a Plasmon che, in occasione dell’anniversario dei 120 anni dalla sua nascita, rinnova l’impegno verso il territorio, donando alla cittadinanza un luogo accogliente e stimolante per essere ancor più a fianco delle famiglie e crescere insieme il futuro dell’Italia.

Il parco, realizzato in collaborazione con il Comune di Latina, prevede un intervento complessivo di quasi 50mila euro e l’impegno da parte di Plasmon nel gestire la manutenzione del verde per un periodo di 5 anni. Con questa iniziativa Plasmon radica ulteriormente il suo impegno di vicinanza alle famiglie e alle comunità locali. Tantissime le attività previste tra cui: l’altalena, il dondolo, gli scivoli, con la possibilità di riscoprire i giochi dell’infanzia: dalla piramide di lettere, al Tris e la Campana, il gioco ideale per crescere a piccoli passi, o perché no, a piccoli salti.

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta ha ricordato: “Un’area della città è stata riqualificata da un’azienda storica per il nostro territorio che ha dato vita ad uno spazio verde, inclusivo e sostenibile, con tanti giochi fatti su misura per i bambini. Siamo orgogliosi del percorso che il Comune ha iniziato con Plasmon, un percorso dove il privato e il pubblico fanno sinergia per un bene comune e per donare ai cittadini spazi aperti in cui stare insieme, condividere esperienze ed essere ancora più comunità”.