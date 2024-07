Latina, Plasticfree a Foce Verde: oltre 100kg di rifiuti raccolti

Si è svolto ieri pomeriggio a Foce Verde a Latina, si è svolto il primo appuntamento di clean up Plasticfree Summer. Con l’occasione abbiamo avuto la gioia di ospitare Leone Ortega, canoista che sta circumnavigando lo stivale in kayak con lo scopo di mappare i rifiuti che i volo ntari Plasticfree raccolgono presso le spiagge interessate nei vari attracchi obbligatori lungo il suo percorso. Il progetto si chiama Win of change e Plasticfree è partner ufficiale. Ieri erano una trentina i volontari che sfidando il caldo hanno raccolto 100kg di rifiuti domestici e circa 400kg di ingombranti. È intervenuto l’assessore all’ ambiente Franco Addonizio , con il patrocinio gratuito del comune di Latina, la collaborazione dell’ ABC e dell’associazione Natura Noi. Ogni volontari ha ricevuto un QR code collegato ai rifiuti raccolti che servirà a mappare la destinazione che seguiranno i rifiuti raccolti.