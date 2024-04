Latina poco coraggioso e punito nel finale dalla Turris

Seconda sconfitta consecutiva del Latina, beffato nel finale dalla Turris, in una partita in cui i pontini hanno fatto ben poco per vincere, adagiandosi sul piattume di una partita che dopo il pareggio del primo tempo, si è vivacizzata soltanto nelle ultime battute. Si è passati dal possibile gol del 2-1 all’1-2 corallino. Danno e ulteriore beffa con l’espulsione di Di Livio subito dopo. Con il passo falso del Francioni, il Latina perde l’invitante possibilità di prendersi il settimo posto, molto più vantaggioso in ottica play off. Nell’occasione squadra diretta da Coraggio, il vice di Fontana colpito dal lutto della morte del padre.

Latina subito sotto dopo 8 minuti. Saltano le marcature su calcio d’angolo, il destro di De Felice termina sul palo e sulla respinta Cocetta è pronto ad insaccare. La reazione che ti aspetti immediata non c’è, si concentra in un paio di puntate di Ercolano in area, non buone né come assist man, che finalizzatore. Per cui in evidenza, certo senza impressionare, è ancora la Turris, al tiro con l’ex nerazzurro Jallow; rasoterra centrale al 25’ e impatto maldestro di testa sul cross di Saccani al 28’. Ci vuole pertanto uno schema dall’angolo, per consentire al sinistro a giro di Crecco al 33′ a preoccupare Marcone, che smanaccia in corner. Applausi, ma solo quelli, al 36’ Paganini in rovesciata sul cross di Ercolano, sfera alta. Vera occasione al 38’, punizione dalla trequarti di Crecco diretta a centro area, nessuno tocca e Marcone a mano aperta respinge sulla linea.

Cresce d’intensità il Latina e al 40’ Riccardi da fuori impegna Marcone, che invece nulla può sulla staffilata mancina e angolatissima di Mazzocco al 41’.

Nella ripresa dopo una mezz’ora nella ripresa di nulla assoluto, il Latina si scuote dal torpore alimentato dalla prudenza della Turris e sfiora a più riprese il vantaggio. Al 33′ Ercolano scambia con Di Livio ed entra in area dalla destra, il pallone in mezzo semina il caos nella difesa corallina che riesce a cavarsela. Un minuto dopo Vona sottomisura alza il pallone del possibile 2-1 sugli del corner. Al 26′ su respinta della difesa ospite Mazzocco tenta al volo la doppietta, ma la conclusione risulta facile per Marcone. Ma al 42′ ecco la doccia gelata sulla punizione di Giannone, che Pugliese devia di piatto sotto la traversa per il vantaggio della Turris. Completa l’opera Di Livio che si fa cacciare per un colpo proibito a Pugliese.

LATINA – TURRIS 1-2

MARCATORI: 8’pt De Felice, 41’st Mazzocco, 42’st Pugliese

LATINA (3-4-3): Guadagno; Di Renzo (45’st Fella), Vona, Cortinovis; Ercolano, Riccardi, Mazzocco, Crecco (33’st Del Sole); Di Livio, Paganini; Fabrizi (33’st Mastroianni). A disp. Cardinali, Fasolino, Perseu, Fella, De Santis, Marino, Sorrentino, Capanni, Scravaglieri. All. Coraggio

TURRIS (3-5-2): Marcone; Cocetta, Ricci, Panelli; Scaccani (8’st Nicolao), Scaccabarozzi (38’st Franco), Casarini, Siega (26’st Pugliese), Contessa; Jallow (38’st Giannone), De Felice (26’st Maniero). A disp. Iuliano, Pagno, Nocerino, Cum, D’Alessio. All. Menichini

ARBITRO: Mucera di Palermo

ASSISTENTI: Collu di Oristano – Castro di Livorno

QUARTO UOMO: Tona Mbei di Cuneo

NOTE: espulso al 43’st Di Livio per scorrettezze. Ammoniti Scaccabarozzi, Panelli. Angoli 8-2. Rec. pt 2’, st 6′. Spettatori 1797, di cui 451 abbonati e 78 ospiti.