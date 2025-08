Latina, poker servito a L’Aquila: si lavora sul mercato

Vittoria netta, gioco in crescita, ma rosa ancora incompleta. Il Latina supera 4–1 L’Aquila, ambiziosa formazione della Serie D girone F, nel test amichevole andato in scena al campo ex Fulgorcavi, dando continuità al lavoro precampionato in vista del debutto ufficiale previsto per il 17 agosto. La squadra di Bruno mostra segnali incoraggianti, ma resta evidente la necessità di completare l’organico con innesti mirati, soprattutto in attacco.

Contro una formazione esperta come L’Aquila di mister Sandro Pochesci, che tra le sue fila schiera anche l’ex nerazzurro Di Renzo, i padroni di casa partono forte, prendono il controllo del gioco e spingono fin dai primi minuti. Il vantaggio arriva al 15’, quando Porro sfonda sulla destra e serve un pallone perfetto a Improta, che firma l’1–0. È il preludio a una prima frazione giocata a buon ritmo e con spirito agonistico tutt’altro che amichevole.

L’Aquila continua a costruire e sfiora il raddoppio con Di Renzo, che però serve un compagno che spreca tutto calciando alto a pochi passi dal portiere. A trovare il 2–0 è Riccardi, rapido a ribadire in rete dopo una bella azione personale di Pannitteri e la respinta corta dell’estremo difensore ospite. Proprio allo scadere, però, un retropassaggio sfortunato sorprende Mastrantonio e regala all’Aquila il gol del momentaneo 2–1.

Nel secondo tempo, girandola di cambi e spazio anche ai giovani. Ekuban e Riccardi sfiorano la terza rete, ma è nei minuti finali che il Latina chiude i conti. All’89’ Porro — subentrato nella ripresa — si accentra da destra e batte il portiere con un gran diagonale per il 3–0. Passa appena un minuto e ancora lui, al 90’, fissa il punteggio sul 4–0 con freddezza sotto porta, firmando la doppietta personale.

Il successo, per quanto in un test estivo, è una conferma del buon lavoro fatto sul campo, ma evidenzia anche le lacune di una rosa ancora da definire. Mister Bruno attende rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo. Gli innesti attesi sono almeno cinque, e le prossime settimane saranno decisive per modellare il volto definitivo del Latina.

In attesa dei nuovi arrivi, il gruppo lavora con intensità, spinto da un pubblico già vicino e curioso. Prossimo test fissato domenica contro il Guidonia Montecelio, formazione di pari categoria nel girone B, prima del l’esordio ufficiale dei nerazzurri.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 4 – 1 L’Aquila

Latina Calcio 1932: Mastrantonio (Basti), Calabrese (Catasus), Pannitteri (Lo Bianco),Ciko (Farneti),Riccardi (Di Giulio),Marenco (De Marchi), Parodi (Vona), Improta (Regonesi), Ekuban (Di Giovannantonio), De Ciancio (Scravaglieri),Bigonzoni (Porro). All: Bruno. A disp: Giora, Di Monaco, Petermann.

L’Aquila: Michielin, Trifelli, Zampa, Corigliano, Di Renzo, Maglione, Sparacello, Scognamiglio, Brunetti, Astemio, Tomas. All. Pochesci. A disp: Pareiko, Cioffredi, Tavcar, Carella, Banegas, Tondi, Pomposo, Lombardi, Succi, Romagnoli, Mantini, Ruggiero, Coletti, Eulisi.

Marcatori: 15’ Improta (L), 35’ Riccardi (L), 89’ Porro (L), 90’ Porro (L)

Angoli: Latina Calcio 1932 3 – 0 L’Aquila