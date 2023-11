Latina/Pontinia, Teatro Ragazzi: il programma della nuova stagione

Il 19 novembre ripartono le attività di programmazione del Teatro Ragazzi di Latina per la

stagione 2023/2024, in collaborazione con ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio.

A seguito della riapertura del Teatro Comunale D’Annunzio l’ associazione torna a programmare in quella che fin dalle origini è stata è stata la “casa del Teatro Ragazzi” ovvero il Palazzo della Cultura e, parallelamente, al Teatro Fellini di Pontinia spazio che l’Associazione gestisce dal 2018.

Un cartellone che abbraccia come da tradizione i mesi da novembre ad aprile con spettacoli

pensati per allunni dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria.

Si parte il 19 novembre al D’Annunzio con un “grande ritorno”: lo spettacolo Pigiami della Fondazione Taetro Ragazzi e Giovani di Torino, uno dei più grandi successi a livello nazionale nella storia recente del teatro per ragazzi, per continuare con Fondazione Aida (Verona), Teatro le Maschere di Roma, Teatro Koreja dalla Puglia e concludendo con una produzione di Opera Prima Teatro, una realtà di Latina le cui produzioni sono conosciute e apprezzate in tutta Italia.

Parallelamente alla proposta in matinée per le scuole ci saranno una serie di appuntamenti in pomeridiana – “LE DOMENICHE A TEATRO IN FAMIGLIA ”- rivolti a bambini e genitori nella convinzione che l’esperienza teatrale sia un momento di crescita e di confronto culturale prezioso che non debba essere esclusivamente delegato all’esperienza scolastica ma debba essere vissuto anche all’interno del contesto famigliare.

L’importanza delle attività dell’anno 2023/2024 è legata alla volontà di dedicare la

stagione alla figura di Noemi Castrucci, persona straordinaria, insegnante e storica socia

fondatrice dell’Associazione Teatro Ragazzi di Latina scomparsa il 15 maggio scorso.

Le parole del Sindaco di Latina Matilde Celentano:

“È con grande piacere che la nostra Amministrazione promuove le attività dell’Associazione

Teatro Ragazzi di Latina per la stagione 2023/2024. Una stagione importante in modo particolare per tante ragioni: è la prima “a pieno regime” dopo tre anni di quasi totale blocco dovuto all’emergenza socio sanitaria; è la prima dopo sei anni di chiusura in cui le scuole potranno tornare nel teatro della nostra città finalmente riaperto e pronto ad accogliere la nostra comunità a partire proprio dai più piccoli, dai “cittadini del futuro”. Tanti dunque i segnali per una stagione che sia di ripartenza, di rinascita a trecentosessanta gradi, di cui l’amministrazione comunale è e sarà la prima sostenitrice. Un saluto ed un grande in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico da vivere tra i banchi di scuola ma anche tra le poltrone del nostro bellissimo teatro”.

INFO PRENOTAZIONI

392 54 075 00 / 329 20 680 78

OPPURE ALL’INDIRIZZO MAIL

INFO@TEATRORAGAZZILATINA.COM

Di seguito il programma del cartellone nel dettaglio.

Domenica 19 novembre (pomeridiana)

Lunedì 20 e martedì 21 novembre 2023

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 22 novembre2023

TEATRO FELLINI PONTINIA

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus

PIGIAMI

Martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2023

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Giovedì 30 novembre2023

TEATRO FELLINI PONTINIA

Fondazione Aida ETS

WE WISH YOU A MUFFINS CHRISTMAS

Domenica 14 gennaio 2024 (pomeridiana)

Lunedì 15 e martedì 16 gennaio 2024

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 17gennaio 2024

TEATRO FELLINI PONTINIA

Teatro Le Maschere

IL PICCOLO PRINCIPE E IL SUO UNIVERSO

DA IL PICCOLO PRINCIPE DI A. DE SANT’EXUPÉRY

E L’UNIVERSO DEL PICCOLO PRINCIPE DI FRANCESCO PALLA

ADATTAMENTO E REGIA DI GIGI PALLA

Domenica 11 febbraio 2024 (pomeridiana)

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 14 febbraio

TEATRO FELLINI PONTINIA

Teatro Le Maschere

IL MAGICO FILO DIARIANNA

SCRITTO E DIRETTO DA GIGI PALLA

Mercoledì 13 marzo 2024

TEATRO FELLINI

Giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2024

Sabato 16 marzo 2024 (pomeridiana)

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri

DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO

Domenica 14 aprile

Lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024

TEATRO COMUNALE D’ANNUNZIO

Mercoledì 17 aprile 2024

TEATRO FELLINI PONTINIA

Opera Prima Teatro

IL COLORE OLTRELO STRAPPO