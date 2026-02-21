Latina-Potenza 0-1 I LIVE

Il “Francioni” si prepara a vivere un pomeriggio che vale più dei novanta minuti in calendario. Latina-Potenza, in programma alle 14.30, non è soltanto una tappa del campionato: è un incrocio che parla di presente e di futuro, di classifica e di ambizioni, con lo sfondo già proiettato sulla finale di Coppa Italia che tra qualche settimana rimetterà una di fronte all’altra le due squadre.

Il Latina arriva all’appuntamento con la necessità di muovere una classifica che nelle ultime settimane ha smesso di sorridere. Quattro gare senza vittorie pesano, ma la prestazione offerta a Benevento ha restituito segnali incoraggianti: squadra compatta, ordinata, capace di soffrire e di restare dentro la partita fino all’ultimo. I risultati ancora non sono arrivati, ma la sensazione è che il gruppo abbia ritrovato una fisionomia precisa.

Di fronte ci sarà un Potenza che guarda dall’alto verso la zona playoff e che vuole rendere più solido il proprio cammino. I rossoblù hanno sei punti di margine sui nerazzurri e occupano una posizione che permette di pensare in grande, anche se il rendimento lontano dal “Viviani” resta un tema aperto: una sola vittoria in trasferta racconta di una squadra capace di esprimere qualità, ma non sempre continua quando gioca fuori casa.

I precedenti recenti sorridono ai lucani, ma al Francioni il copione spesso cambia. Ed è proprio dallo stadio di casa che il Latina deve provare a costruire la propria corsa verso la salvezza, trasformando le buone sensazioni in punti veri.

La diretta

Festeggia il Potenza, deluso il Latina. Il rigore rovina i piani dei nerazzurri beffatti in una gara difficile che il Latina non è riuscito a sbloccare. Rimane nello stesso punteggio il Latina ed ora si attende la trasferta di Giugliano

90’+5′- Espulso Hergheligiu, Latina in inferiorità numerica

90’+2′- Cambia il Potenza con Kirwan per Selleri

90’+2′- Castorani batte Mastrantonio, vantaggio ospite

90’+2′- Castorani contro Mastrantonio

90′- Concessi sette minuti di recupero, espulso Volpe per proteste

90′- Rigore concesso al Potenza per una trattenuta su Castorano

89′- FVS per un presunto rigore per il Potenza

86′- Ci prova il latina con una rovescviata di Parigi in area, blocca il Cucchetti

85′- Occasione Potenza con Petrungaro che scatta ma trova ancora il portiere sulla sua. Comunque in posizione irregolare

84′- Svarione di Dutu che regala palla al Potenza, bravo Mastrantonio nell’uscita

83′- Secondo tempo con poche occasioni al Francioni

82′- Cambia il Latina: fuori Marenco e Tomaselli per Hergheligiu e Dutu

68′-Doppio cambio anche per il Latina: fuori Lipani e Riccardi per Pelliitteri e Quieto

65′-Cambia ancora il Potenza: fuori schimmenti e D’Auria per Murano e Petrungar

59′- Cambio Pontenza: fuori Erradi per Castorani. Intanto un giallo per il Potenza con Kirwan che atterra Tomaselli

45′- Inizia il secondo tempo

Niente mano, finisce in parità il primo tempo. Il Latina gioca, il Potenza difende

45′- FVS del Latina per un presunto fallo di mano in area di Schimmetti

45′- Un minuto di recupero

43′- Primo cambio per il Latina: fuori Fasan per infortunio, dentro Cioffi

39′- Primo giallo per il Latina per Tomaselli che atterra un calciatore ospite

30′- Tiro da fuori di Tomaselli che impegna il portiere ospite con la mano di richiamo a deviare in angolo

26′- Imbucata di Tomaselli per Fasan che di poco non arriva al tapin

21′- Il Latina attacca, si difendono i lucani

7′- Ancora Latina con Tomaselli che crossa, Balzano nel tentativo di deviazione rischia l’autogol

6′- Vantaggio vicino per il Latina con Parigi che di testa spizza e trova la grande risposta di Cucchietti

1′- Iniziata la gara allo Stadio

Le formazioni ufficiali

LATINA (3-5-2): Mastrantonio, Calabrese, Carillo, Marenco; Ercolano, Lipani, De Ciancio, Riccardi, Tomaselli; Fasan, Parigi. Allenatore: Volpe

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Loiacono, Camigliano, Balzano, Kirwan; De Marco, Erradi, Siatounis; D’Auria, Selleri, Schimmenti. Allenatore: De Giorgio