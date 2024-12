Latina-Potenza, nerazzurri in cerca di conferme: le probabili formazioni

Dopo l’importante vittoria casalinga per 2-0 contro il Picerno, il Latina di Boscaglia si prepara a un’altra impegnativa sfida contro una squadra lucana, il Potenza. La gara, valida per la diciottesima giornata di Serie C, vedrà i nerazzurri affrontare una formazione in forma, guidata dall’ex calciatore nerazzurro Pietro De Giorgio, attualmente settima in classifica con 26 punti, insieme ad Avellino e Crotone.

Il momento delle squadre

Il Latina arriva a questa sfida con rinnovata fiducia, dopo aver interrotto una serie negativa di due pesanti sconfitte per 4-0 con la bella vittoria sul Picerno. Boscaglia sembra intenzionato a confermare il 4-4-2, modulo che ha portato equilibrio e incisività nell’ultima uscita. L’unica modifica rispetto alla vittoria contro il Picerno dovrebbe riguardare l’inserimento di Ercolano al posto di Berman in difesa. Per il resto, Boscaglia si affiderà ancora una volta alla solidità del centrocampo e alla vivacità offensiva di Bocic e Addessi.

Il Potenza, dal canto suo, ha mostrato alti e bassi nelle ultime tre gare, con un bottino di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Tuttavia, la squadra calabrese vuole consolidare la propria posizione in classifica e mantenere il trend positivo. Il tecnico De Giorgio sembra orientato a riproporre il 4-3-3, modulo ormai consolidato, ma con qualche dubbio di formazione, soprattutto in difesa e in attacco. Diversi i ballottaggi da risolvere: in difesa Milesi è favorito su Sciacca per affiancare Verrengia al centro, mentre in attacco Rosafio è in vantaggio su Selleri per completare il tridente con D’Auria e il terminale offensivo Caturano.

Le probabili formazioni

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Milesi, Verrengia, Rillo; Felippe, Erradi, Castorani; D’Auria, Caturano, Rosafio.

LATINA (4-4-2): Zacchi; Ercolano, Vona, Di Renzo, Crecco; Petermann, Ndoj, Riccardi, Improta; Bocic, Addessi.