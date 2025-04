Latina potenzia l’impiantistica sportiva: estensione della convenzione con Sport e Salute

La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato l’estensione della convenzione con Sport e Salute S.p.A., dando il via a una serie di interventi per la valorizzazione delle strutture sportive della città. Con l’approvazione dell’addendum alla convenzione già stipulata nel 2024, il Comune punta a recuperare e rigenerare impianti esistenti, ma anche a realizzarne di nuovi.

Il sindaco Celentano ha commentato con entusiasmo l’approvazione, ribadendo che “lo sport non è solo un’attività fisica, ma una risorsa per lo sviluppo sociale, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze. Per questo, la nostra priorità è l’impiantistica sportiva, che consideriamo fondamentale per la crescita culturale ed educativa della città.”

L’assessore Andrea Chiarato ha spiegato i principali interventi previsti, mettendo in evidenza un investimento senza precedenti sull’impiantistica sportiva di Latina. “Oltre agli interventi già finanziati dalla Regione Lazio, come il restyling dei campi da rugby e da baseball ‘Mario Zago’, la riqualificazione delle palestre scolastiche e il miglioramento della pista di atletica, uno degli investimenti più importanti riguarda il Palabianchini. Abbiamo stanziato un milione e 700mila euro dal bilancio comunale per il suo ripristino, un passo fondamentale per garantire una struttura all’altezza delle necessità sportive della città.”

Chiarato ha anche ricordato altri progetti in corso, come la realizzazione del nuovo impianto outdoor in Q4 e il rifacimento della pista di atletica del campo Coni, confermando l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le infrastrutture sportive e rendere Latina un punto di riferimento regionale.