Latina potrà seguire i funerali del Papa: maxischermo in Piazza San Marco

Non solo un registro di condoglianze, Latina per il Papa fa molto di più.

La dipartita del Pontefice ha toccato profondamente l’amministrazione comunale, in primis il sindaco Matilde Celentano, che ha annunciato da poco, con una nota, la volontà di installare un maxi schermo in Piazza San Marco, ai piedi della cattedrale cittadina, per permettere a tutti i fedeli residenti nel capoluogo di seguire il funerale

L’area sarà allestita con posti a sedere per accogliere in modo ordinato e dignitoso tutti coloro che vorranno partecipare al momento di raccoglimento e preghiera.

“In un momento di profondo dolore e riflessione per tutta la comunità cattolica e non solo, vogliamo offrire ai cittadini un luogo di condivisione e raccoglimento. L’iniziativa ha ricevuto il sentito sostegno della Diocesi di Latina. Piazza San Marco sarà il cuore simbolico della nostra città per chi desidera accompagnare spiritualmente il Santo Padre nel suo ultimo viaggio. Parteciperò personalmente, per condividere con la comunità questo momento di cordoglio per la scomparsa del Santo Padre, da cui tutti noi abbiamo imparato moltissimo e continueremo ad imparare”.

Il sindaco inoltre, si è recata questa mattina in prefettura, per apporre la sua firma al registro condoglianze.

Una comunità che si unisce in preghiera, nell’ultimo viaggio di Bergoglio.