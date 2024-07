Cade dal secondo piano del suo appartamento, situato in un palazzo del quartiere Q4, a Latina. Momenti drammatici quelli vissuti questa mattina per una ragazza che per fasi in via di accertamento è precipitata dal un’altezza ragguardevole. Sul posto immediati i soccorsi del 118 che l’hanno soccorso e poi affidata all’eliambulanza che l’ha trasportata a Roma, d’urgenza. Sul caso indagano i poliziotti della Questura di Latina.