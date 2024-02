Latina, premi tra sport e solidarietà: venerdì la cerimonia al Teatro D’Annunzio

Venerdì 23 febbraio, alle ore 17, al teatro D’Annunzio di Latina si svolgerà la prima edizione dei premi “Sportiva e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”. Una cerimonia, organizzata dal Comune di Latina e dall’assessorato allo Sport, in cui si conosceranno i nomi dei vincitori che si sono distinti nel 2023 portando in alto il nome della città di Latina.

A stabilirlo sarà la commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi composta dal Sindaco, dall’assessore allo Sport, dal presidente della commissione Sport e da quattro componenti, di maggioranza e opposizione, oltre a dieci rappresentanti di società sportive indicati dalla Consulta dello Sport. Nella stessa serata, verranno po consegnate menzioni e menzioni d’onore decise dall’amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio.

“Per la prima volta – dichiara il Sindaco di Latina Matilde Celentano – il Comune ha deciso di dare rilevanza al mondo sportivo, organizzando una cerimonia di premiazione degli atleti che grazie al loro talento, ai loro sacrifici e alla loro tenacia hanno dato lustro alla nostra città. Il 23 febbraio si svolgerà la prima edizione dei premi, ma l’obiettivo dell’amministrazione è quello di renderlo un appuntamento da ripetere ogni anno”.

“Dopo mesi di programmazione – dichiara l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – finalmente possiamo annunciare la data dell’evento che si svolgerà al teatro D’Annunzio di Latina. Ringrazio i commissari della commissione Sport, gli uffici del servizio, la commissione giudicatrice per il lavoro fatto e il delegato ai grandi eventi Alessandro Marfisi. Sarà una manifestazione senza colori politici, con un unico obiettivo, quello di dimostrare la vicinanza dell’amministrazione a chi ha svolto percorsi di sacrificio e impegno in ogni attività”.