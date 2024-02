Latina premia i suoi sportivi il 23 febbraio, giuria al lavoro

Sportivi pontini in vetrina. Due settimane esatte alle premiazioni del Comune di Latina ai suoi concittadini che hanno portato in alto il nome della città. La cerimonia è fissata per il 23 febbraio dalle 17, nella cornice del Teatro Gabriele D’Annunzio la prima edizione dei premi: “Sportiva e Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo Sport” e “Sport e Solidarietà”. Ma a chi andranno i meritati riconoscimenti, oltre alle menzioni speciali del sindaco Matilde Celentano? Lo decideranno al termine della giornata odierna i componenti della commissione giudicatrice, in riunione per esaminare le candidature di atleti, squadre e società.

Una giura di qualità attentamente scelta dall’Assessorato allo Sport, la Commissione Sport e la Consulta dello Sport. Ne fanno parte personaggi del mondo sportivo e istituzionale, da figure di rilievo nel panorama sportivo nazionale a componenti della Commissione Sport del Comune.

Ne fanno parte l’ex arbitro di calcio Serie A Claudio Gavillucci, il coach di nuoto di nazionali paralimpiche Roberto Cavana, il dirigente di futsal nazionale Roberto Martin, il dirigente sportivo e ironman Paolo Finesta, i referenti di Special Olympics Italia Maria Rosa Testa e Alfonso Masullo, l’ex pilastro della Nazionale italiana di basket femminile Novella Schiesaro, un faro della ginnastica artistica come Eleonora Morassi, la trainer e organizzatrice di eventi sportivi Viviana Bisegna, la già delegata del CONI provinciale Alessia Gasbarroni, i componenti della Commissione Sport Serena Baccini, Valeria Campagna, Floriana Coletta e Mauro Anzalone. Giuria presieduta dal sindaco Matilde Celentano, di cui fanno parte l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e il presidente della Commissione Sport Claudio Di Matteo.

I tre premi “Sportiva e Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo Sport” e “Sport e Solidarietà” nascono con lo spirito e l’obiettivo di incentivare l’attività sportiva anche attraverso l’assegnazione di riconoscimenti al merito sportivo per importanti traguardi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

Oltre ai premi singoli e di squadra nella sezione “Sportiva e Sportivo dell’anno”, il premio “Una vita per lo sport” è destinato a chi ha contribuito alla promozione dello sport nel territorio comunale, mentre “Sport e Solidarietà” andrà a chi ha favorito lo sport con finalità educativa e di inclusione.