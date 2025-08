Latina premia il merito: al via le domande per il “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”

Anche per l’anno scolastico 2025/2026, il Comune di Latina conferma il “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”, il contributo destinato agli studenti che hanno concluso la terza media con il massimo dei voti.

Da mercoledì 31 luglio e fino al 27 agosto, le famiglie degli studenti residenti a Latina e diplomati con 10 e lode nella scuola secondaria di primo grado (pubblica o paritaria) potranno presentare domanda online sulla piattaforma www.latina.ecivis.it, utilizzando lo SPID.

Il bonus, erogato sotto forma di voucher per libri e materiale scolastico, sarà spendibile entro il 31 ottobre 2025 presso le librerie convenzionate. L’importo verrà definito in base al numero delle domande accolte, per un massimo complessivo di 10.000 euro.

“L’istruzione è il primo vero motore della crescita – ha commentato l’assessore Francesca Tesone – e premiare il merito significa investire nel futuro della nostra comunità”.

Tutte le info su www.comune.latina.it.