Latina, premiato il giovane talento Gianmarco Berdowski

Un riconoscimento per il talento, la creatività e la passione coltivata fin da bambino. Questa mattina è stato premiato Gianmarco Berdowski, giovane artista di Latina che il prossimo 22 luglio compirà 13 anni.

Studente dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta”, Gianmarco si è distinto recentemente nel concorso internazionale “Poster per la Pace”, promosso dal Lions Club Latina Host in collaborazione con la scuola. Il suo elaborato gli ha permesso di conquistare il secondo posto su circa 800 partecipanti, ottenendo un prestigioso risultato che ne conferma le qualità artistiche.

La passione per il disegno accompagna Gianmarco fin dall’infanzia. Pur non frequentando scuole o accademie d’arte, il giovane riesce a esprimere il proprio talento attraverso diverse tecniche, dalle matite ai pastelli, passando per pennarelli e acquerelli, realizzando opere che hanno già attirato l’attenzione di esperti del settore.

Un altro importante traguardo è arrivato nel febbraio 2026, quando ha partecipato a un concorso nazionale presentando una riproduzione a matite colorate del celebre dipinto “I Coniugi Arnolfini” di Jan van Eyck. L’opera è stata selezionata da una giuria specializzata e successivamente pubblicata nel volume “100 Artisti d’Italia 2026”, che ha dedicato al giovane artista due pagine.

Un percorso iniziato molto presto e già ricco di soddisfazioni, che lascia intravedere prospettive importanti per un ragazzo che, con impegno e passione, sta trasformando il proprio talento in una realtà sempre più concreta.