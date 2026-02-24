Latina: Premio Digital Invictus, protagonista “Oltre la Striscia” alla Feltrinelli

Prosegue a Latina il percorso del Premio letterario sportivo Digital Invictus. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 27 febbraio alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli di Latina, dove sarà presentato uno dei volumi in concorso, l’antologia Oltre la Striscia.

Il premio, promosso dal Comune di Latina in collaborazione con le librerie del territorio – Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria – è patrocinato dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dal Parco Nazionale del Circeo, con la direzione creativa della casa editrice Lab DFG. L’obiettivo è valorizzare la cultura sportiva attraverso il linguaggio dell’editoria digitale, premiando il miglior e-book a tema sportivo.

Dopo l’esordio con la presentazione dell’Atlante illustrato degli sport inusuali di Federico Vergari, il focus si sposta ora su Oltre la Striscia, raccolta di racconti firmata da quattro giovani autori laziali alla loro prima pubblicazione: Walter Di Bella, Jonathan Piccinella, Elisabetta Stornaiuolo e Anna Villani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

I testi esplorano lo sport come strumento di riscatto e cambiamento personale. Nelle storie emergono temi attuali e delicati: la salute mentale, le relazioni affettive, la guerra vissuta sotto i bombardamenti nella Striscia di Gaza e la vicenda del calciatore palestinese Suleiman Al Obaid, conosciuto come “La Gazzella”, simbolo sportivo del suo popolo.

Le opere in concorso saranno valutate dall’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina. Tutti i libri sono disponibili anche in formato digitale, in linea con la vocazione del premio. La proclamazione del vincitore è prevista per l’11 giugno 2026, durante la cerimonia finale che si terrà all’Imbarcadero di Villa Fogliano.

All’incontro del 27 febbraio interverrà anche l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina, Andrea Chiarato, sostenitore dell’iniziativa che punta a offrire ai giovani del territorio uno spazio di confronto tra sport, scrittura e impegno civile.