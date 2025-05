Latina, presentata la seconda edizione di Stori@Fest

È stata presentata questa mattina al teatro D’Annunzio la seconda edizione di Stori@Fest, la rassegna culturale che animerà Latina dal 19 al 25 maggio con eventi, spettacoli, incontri e mostre. L’iniziativa è promossa dal Comune – Assessorato alla Cultura e alle Politiche giovanili – con il patrocinio di Provincia, Regione Lazio e Ministero della Cultura.

Il festival punta a coinvolgere scuole, associazioni, studiosi e artisti in un percorso di riscoperta della storia come chiave per leggere il futuro, in vista del Centenario della città nel 2032.

“È stato un lavoro corale – ha detto il sindaco Matilde Celentano – per costruire una rete di partner attivi su cinque temi: Parole, Musica, Immagini, Pietre e Gusto. Un progetto che valorizza la nostra identità e rafforza il legame con il territorio”.

Celentano ha anche annunciato l’approvazione in Consiglio comunale dello statuto della Fondazione Latina 2032: “Uno strumento che guiderà la città verso il centenario, promuovendo la nostra cultura e proiettandoci in un contesto internazionale”.

Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore Andrea Chiarato, la delegata ai Grandi eventi Nicoletta Zuliani, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Laura Superchi ed Elena Lusena, responsabile del progetto. Presenti anche studenti e docenti degli istituti coinvolti.