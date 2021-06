Latina, presentato il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile

È stato presentato il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile costituito lo scorso 25 maggio a seguito del bando pubblicato in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre.

Il gruppo è oggi costituito da 14 volontari che hanno già individuato, al loro interno, i ruoli di coordinatore e vicecoordinatore.

L’attività del gruppo si svolge in stretta relazione con il sindaco, che per legge ne è il rappresentante, mentre, operativamente, il gruppo si coordina con le attività del Servizio Polizia Comunale e Protezione Civile.

Le sette Associazioni convenzionate con il Comune sono: La Fedelissima, Associazione VVFF Volontari, Vigilanza Ambientale VVA, Associazione Passo Genovese, Nucleo Protezione Civile ANC Carabinieri Latina, Città di Latina, Protezione Civile Pontina PCP.

“La costituzione del Gruppo comunale di Protezione Civile – dichiara il Sindaco Damiano Coletta – è un altro passaggio chiave per Latina. Il periodo di emergenza sanitaria ci ha fatto capire quanto sia importante la rete della solidarietà e oggi il Comune può contare su una struttura pienamente operativa in grado di dare risposte efficaci ai cittadini e di muoversi sotto il coordinamento istituzionale dell’Ente che oggi rappresenta una garanzia per tutti.”

“Si conclude un percorso molto importante – dichiara la vice sindaco e assessora alla Protezione Civile, Maria Paola Briganti – che l’amministrazione ha fortemente voluto e portato a termine in era Covid su più fronti. Le sette Associazioni operanti da anni sul territorio da quest’anno, per la prima volta, sono convenzionate con l’Ente in una relazione chiara e condivisa e oggi vedono al loro fianco anche il Gruppo Comunale che spero rappresenterà, anche per i nostri giovani, un’opportunità di impegno e partecipazione per la crescita personale e per il bene della città”.